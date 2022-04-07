В Украине обнародуют реестр коллаборантов, - Данилов
Аппарат Совета нацбезопасности и обороны по поручению президента ведет реестр коллаборантов и в ближайшее время обнародует его
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"У нас этих подонков… Каждый день мы увеличиваем этот список коллаборантов. Аппарат СНБО по поручению президента ведет такой реестр, в ближайшее время мы его обнародуем для того, чтобы все видели фамилии, имя и отчество этих людей. Там будет очень много "странных" людей, потому что они до 24 февраля выступали на всех телеэфирах нашей страны, они даже были ведущими наших программ и вопили о нашем государстве, о стране, о демократии, о свободе слова и многих других вещах", - сообщил Данилов, добавив, что речь идет о человеке из Одессы.
Секретарь СНБО также пообещал изучить ситуацию по выезду за границу политтехнолога Медведчука Михаила Погребинского.
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