В Украине обнародовали правила приема на обучение в колледжах и вузах

Об этом информирует МОН .

"Ключевым инструментом вступительной кампании 2023 года становится личный электронный кабинет поступающего, предоставляющий возможность быстро и в удобном для поступающего месте и времени, в дистанционном режиме внести необходимые данные для подачи заявлений как на вступительные испытания в учебном заведении, так и на участие в конкурсном отборе ", ー пишет пресс-служба.

Сообщается, что для подтверждения места обучения необходимо будет выбрать в личном электронном кабинете поступающего заведение.

Для получения профессионального высшего образования за средства государственного или местного бюджета поступающие будут составлять творческий конкурс или собеседование по одному или двум предметам.

Для тех, кто планирует обучаться на средства физических или юридических лиц, предусмотрено поступление на основании рассмотрения мотивационных писем.

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Будущие младшие бакалавры и бакалавры будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ), а на художественные и спортивные специальности – творческий конкурс.

В магистратуру будут относиться по результатам единого вступительного экзамена, профессионального вступительного испытания или экзамена в учебном заведении.

"Сохранены все льготы и льготные категории, предусмотренные законами, в частности для жителей временно оккупированных территорий. Поступающие, зарегистрированные и находящиеся на ВТО, смогут пройти процедуры вступительной кампании дистанционно и заключить договор об обучении в течение трех месяцев после начала обучения", - отмечают в Министерство образования и науки.

Относительно применения льгот для жителей с территорий активных боевых действий будет определено в мае 20223 с учетом развития военно-политической ситуации в Украине.