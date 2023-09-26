В Украине обесточены почти 400 населенных пунктов: ситуация в энергосистеме

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

В то же время энергетики восстановили часть оборудования на одном из магистральных энергообъектов в Днепровском регионе, благодаря чему улучшена надежность питания одной из областей.

"Вчера было зафиксировано выключение действием защиты двух высоковольтных воздушных линий в центральном и южном регионах. Отключений потребителей не было, линии в работе. Также сегодня утром действием защиты выключалась другая линия в центральном регионе. Обесточивания потребителей не было, линия сразу вернулась в работу", – рассказали в Укрэнерго.

Как уточнила пресс-служба Минэнерго, в Одесской области завершен ремонт сетей, поврежденных в результате вражеской ракетно-дронной атаки . Все абоненты уже со светом. Новых повреждений сетей после очередного ночного обстрела нет.

Генерация

В настоящее время генерация полностью покрывает потребности потребителей.

"Для сбалансирования энергосистемы ограничивалось производство ветровых и солнечных электростанций в дневные часы с 12:00 до 14:30. Максимальная ограничиваемая мощность в отдельные часы составила 352 МВт", - сообщили в компании.

Импорт и экспорт

Во вторник запланирован импорт электроэнергии из Словакии общим объемом 42 МВт-ч с максимальной мощностью в отдельные часы до 28 МВт.

"Экспорт сегодня осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 5167 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 432 МВт", - добавили в Укрэнерго.