В Украине обесточены почти 400 населенных пунктов: ситуация в энергосистеме
Из-за боевых действий есть повреждения в сетях облэнерго Донецкой области, Днепропетровщины, Харьковщины и Херсонщины. По техническим причинам обесточена часть Сумщины
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
В то же время энергетики восстановили часть оборудования на одном из магистральных энергообъектов в Днепровском регионе, благодаря чему улучшена надежность питания одной из областей.
"Вчера было зафиксировано выключение действием защиты двух высоковольтных воздушных линий в центральном и южном регионах. Отключений потребителей не было, линии в работе. Также сегодня утром действием защиты выключалась другая линия в центральном регионе. Обесточивания потребителей не было, линия сразу вернулась в работу", – рассказали в Укрэнерго.
Как уточнила пресс-служба Минэнерго, в Одесской области завершен ремонт сетей, поврежденных в результате вражеской ракетно-дронной атаки . Все абоненты уже со светом. Новых повреждений сетей после очередного ночного обстрела нет.
Генерация
В настоящее время генерация полностью покрывает потребности потребителей.
"Для сбалансирования энергосистемы ограничивалось производство ветровых и солнечных электростанций в дневные часы с 12:00 до 14:30. Максимальная ограничиваемая мощность в отдельные часы составила 352 МВт", - сообщили в компании.
Импорт и экспорт
Во вторник запланирован импорт электроэнергии из Словакии общим объемом 42 МВт-ч с максимальной мощностью в отдельные часы до 28 МВт.
"Экспорт сегодня осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 5167 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 432 МВт", - добавили в Укрэнерго.
- Днем ранее Минэнерго сообщало, что из-за обстрелов РФ обесточивалась подстанция в Херсонской области.
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