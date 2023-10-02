В Украине обесточены более 400 населенных пунктов в 7 областях: ситуация в энергосистеме
Из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 404 населенных пункта Украины. Ремонтные работы ведутся с разрешения военных
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"Из-за боевых действий есть новые повреждения в сетях облэнерго Донецкой, Днепропетровщины, Запорожья, Сумщины, Харьковщины, Херсонщины, Черниговщины", - говорится в сообщении.
Также по технологическим причинам фиксировались обесточивание в Днепропетровской области.
Генерация
На электростанциях продолжается плановая ремонтная кампания, но генерация покрывает потребности потребителей.
Как уточнили в Минэнерго , на одной из ТЭС страны на 9 дней раньше запланированного срока завершен текущий ремонт одного корпуса энергоблока.
"Это позволило добавить в энергосистему дополнительные 100 МВт мощности", - отметили в ведомстве.
Импорт и экспорт
"Сегодня в энергосистеме имеется только экспорт. Он осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 4555 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 396 МВт", - рассказали в Укрэнерго.
За прошедшие сутки, по данным Минэнерго, импорт также отсутствовал.
- 12 сентября глава правительства Денис Шмыгаль сказал, что подготовка к отопительному сезону вышла на финальную стадию.
Читайте также: Зима близко: в каком состоянии наша энергетика и насколько продолжительными могут быть блекауты
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.37 Покупка 37.37Продажа 38.08
- EUR Покупка 39.83Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное