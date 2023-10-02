В Украине обесточены более 400 населенных пунктов в 7 областях: ситуация в энергосистеме

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Из-за боевых действий есть новые повреждения в сетях облэнерго Донецкой, Днепропетровщины, Запорожья, Сумщины, Харьковщины, Херсонщины, Черниговщины", - говорится в сообщении.

Также по технологическим причинам фиксировались обесточивание в Днепропетровской области.

Генерация

На электростанциях продолжается плановая ремонтная кампания, но генерация покрывает потребности потребителей.

Как уточнили в Минэнерго , на одной из ТЭС страны на 9 дней раньше запланированного срока завершен текущий ремонт одного корпуса энергоблока.

"Это позволило добавить в энергосистему дополнительные 100 МВт мощности", - отметили в ведомстве.

Импорт и экспорт

"Сегодня в энергосистеме имеется только экспорт. Он осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 4555 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 396 МВт", - рассказали в Укрэнерго.

За прошедшие сутки, по данным Минэнерго, импорт также отсутствовал.

12 сентября глава правительства Денис Шмыгаль сказал, что подготовка к отопительному сезону вышла на финальную стадию.

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