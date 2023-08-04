Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Из-за боевых действий и по другим причинам в общей сложности обесточенными остаются 400 населенных пунктов. В результате обстрелов россиянами есть новые повреждения в сетях на Донетчине, Харьковщине, Херсонщине", - рассказали там и отметили, что ремонтные бригады становятся к работе, когда позволяет ситуация с безопасностью.

Что касается потребления, в четверг 3 августа оно было на 4% выше, чем в среду. Причина – повышение температуры. Пик потребления пришелся на 21:30.

"Жара в ближайшие дни усилится. Поэтому очень важно экономно использовать электроэнергию. Это позволит уменьшить нагрузку на энергосистему и дать время энергоблокам завершить необходимые ремонты", - подчеркнули в Укрэнерго.

Там призвали украинцев выключать кондиционеры с 16:00 до 23:00 и использовать поочередно мощные приборы.