В Украине обесточены 400 населенных пунктов, есть новые повреждения в сетях на Донетчине, Харьковщине и Херсонщине
В Украине на 4 августа остаются обесточенными 400 населенных пунктов. Зафиксированы новые повреждения в сетях на Донетчине, Харьковщине и Херсонщине
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"Из-за боевых действий и по другим причинам в общей сложности обесточенными остаются 400 населенных пунктов. В результате обстрелов россиянами есть новые повреждения в сетях на Донетчине, Харьковщине, Херсонщине", - рассказали там и отметили, что ремонтные бригады становятся к работе, когда позволяет ситуация с безопасностью.
Что касается потребления, в четверг 3 августа оно было на 4% выше, чем в среду. Причина – повышение температуры. Пик потребления пришелся на 21:30.
"Жара в ближайшие дни усилится. Поэтому очень важно экономно использовать электроэнергию. Это позволит уменьшить нагрузку на энергосистему и дать время энергоблокам завершить необходимые ремонты", - подчеркнули в Укрэнерго.
Там призвали украинцев выключать кондиционеры с 16:00 до 23:00 и использовать поочередно мощные приборы.
- Ранее в Укрэнерго предупреждали об уменьшении генерации из-за выведения большего количества энергоблоков в ремонт. В то же время, отключений потребителей не планируется.
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