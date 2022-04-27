Об этом Виталий Портников сказал в рамках онлайн-дискуссии "Свобода медиа во время агрессии России против Украины", прошедшей в первый день Международной трехдневной конференции "После войны: переосмысление будущего гражданского общества".



По мнению Портникова, в демократическом государстве никакие условия не могут отменять свободу слова. Тем не менее, есть определенные ограничения во время военных действий, которые должны действовать, чтобы обнародованная информация не вредила национальной безопасности.



"Я с 2014 года (с момента, когда российские войска реально напали на Украину) говорю простую вещь: должна быть военная цензура, которой у нас до сих пор нет. Она предусматривает ограничение на разглашение информации, составляющей проблему национальной безопасности. В Израиле даже фамилии людей, погибающих во время терактов, разглашают только после разрешения военной цензуры, я уже не говорю о действиях каких-либо эскалаций, как это было, скажем, в войнах Израиля против арабских стран, в ситуации с палестинскими автономиями на Западном берегу реки Иордан, в Секторе Газа. Всегда действуют четкие ограничения на разглашение информации о действиях силовых структур, прежде всего израильской армии, но все – на этом точка! Действия политического руководства страны обычно обсуждаются. Подчеркну: не тогда, когда речь идет об армии или ставке верховного главнокомандующего, об этом даже и речи не может быть во время войны. И речи не может быть о разглашении какой-либо информации, которая может вызвать проблемы для армии и для сохранения страны. Все остальное – свободно", – отмечает Виталий Портников.



Кроме того, как отмечает журналист, после каждой войны в Израиле работает комиссия при парламенте с участием военных специалистов, тщательно обсуждающая все решения политического и военного руководства страны перед и во время войны. Он убежден, что подобную комиссию необходимо создать и в Украине



"Если мы не создадим такую комиссию и четко не обсудим все действия политического и военного руководства страны 2019-2021 годов (а, возможно, и предыдущего руководства), то мы снова окажемся на границе потери государственности и оккупации украинской территории. Это должен быть разговор как о недостатках, так и об успехах в подготовке к обороне и при ведении боевых действий – кто какие решения принимал. Очевидно, что можно это делать только после окончания боевых действий", – подчеркнул Портников.

Международная трехдневная конференция "После войны: переосмысление будущего гражданского общества" объединила организации гражданского общества, представителей правительства и местных органов власти, национальных и международных доноров, бизнес, международные медиа. Она происходит в гибридном формате: офлайн - в Варшаве и онлайн - благодаря прямой трансляции. Конференцию организуют Инициативный центр содействия активности и развитию общественного начинания "Единение" (Украина) и Фонд развития системы образования (Польша) при финансовой поддержке Посольства США в Украине и Черноморском фонде регионального сотрудничества Немецкого фонда Маршалла. Первый день конференции посвящен теме медиа и свободы слова в условиях войны.

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