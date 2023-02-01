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Главная война с Россией В Украине нужно усилить мобилизационные мероприятия по подготовке резервов, - офицер ВСУ Лапин
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В Украине нужно усилить мобилизационные мероприятия по подготовке резервов, - офицер ВСУ Лапин

1 февраля, 2023 среда
14:28
война с Россией

Офицер ВСУ Игорь Лапин считает, что Украина должна ужесточить мобилизационные меры по подготовке резервистов

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Я считаю, что активность россиян в последние недели связана с волнами мобилизованных, которые уже находятся на территории Украины. То есть свежо мобилизованные россияне, пройдя подготовку на территории Беларуси, перебрасываются на временно оккупированные территории Украины. Именно поэтому они продолжают применять свою тактику огненного". вала, но уже не с помощью артиллерии, а живой силы", - объяснил Лапин.

Офицер ВСУ убежден, что Украина должна активнее готовить армию резервистов

"Мобилизационный ресурс России очень велик. Это не значит, что сейчас они смогут мобилизовать 25 млн человек, но они активно привлекают мобилизационный ресурс для войны против Украины. В то же время, я считаю, что Украина не в достаточной степени проводит мобилизационные мероприятия. Нам нужно лучше готовить резервы. Я говорю не столько о мобилизации, сколько о подготовке резервной армии. Пришло время активно над этим работать", - добавил он.

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Украина
военные силы Украины
мобилизация
оккупированные территории
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