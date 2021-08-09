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В Украине нужно снизить налоги, чтобы программа 5-7-9 заработала корректно, - Кушнирук

9 августа, 2021 понедельник
21:05
Экономика Кушнирук

Украинская власть должна снизить налоговую нагрузку и стимулировать спрос, чтобы кредитные программы были действенными для представителей малого и среднего бизнеса

Такую позицию высказал Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра в программе "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

По его словам, главная проблема программы "Доступные кредиты 5-7-9" связана с тем, что предприятия малого и среднего бизнеса имеют проблемы с доступом к кредитам.

"Чтобы они получили доступ к этим кредитам, необходимо снизить налоговую нагрузку, чтобы у них была возможность показать свою прозрачную деятельность. Потому что уровень налогообложения такой, что им выгоднее работать вообще без всяких кредитов, чем показать реальную зарплату, то есть оплатить все налоги и обанкротиться", - заявил Кушнирук.

Он убежден, что также государство должно создать условия для роста спроса на продукцию малого и среднего бизнеса.

"Когда заемщик приходит в банк, то первый вопрос, который задает банкир - за счет чего вы собираетесь возвращать этот кредит. То есть, есть ли рынки сбыта товаров и услуг. Если государство не стимулирует и не создает возможности для того, чтобы у малого и среднего бизнеса появился спрос, то банки не будут давать им кредиты независимо от ставки", - отметил Кушнирук.

  • Со старта программы 5-7-9 до 22 июня банки выдали 18 637 кредитов на общую сумму 49,0 млрд грн, сообщили в Минфине. По официальным данным, 19 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов.
  • 12 международных банков, работающих в Украине, направили письмо Национальному банку и Министерству финансов с просьбой "ограничить реализацию программы "Доступные кредиты 5-7-9%", сообщила Экономическая правда.
Про деньги с Александром Морщавкой
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