В Украине нужно разминировать примерно 270 тыс. квадратных километров территории, - Денис Монастырский.
МВД Украины ориентирует подразделения ГСЧС Украины на проведение первичного оперативного разминирования в течение года
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
"Если говорить о количестве, то на сегодня мы понимаем, что нужно разминировать примерно 270 тысяч квадратных километров. Это включая оккупированные территории", – сказал глава МВД.
По его словам, министерство ориентирует подразделения ГСЧС Украины на проведение первичного оперативного разминирования в течение года.
"Простыми словами, должна быть разминирована дорога между населенными пунктами, должен быть полностью разминирован населенный пункт, придомовые территории, а также территории вокруг населенных пунктов. Но полное разминирование, содержащее дороги, лесополосы, водоемы займет годы", — подчеркнул Денис Монастырский.
Что касается купания на пляжах, то министр предупредил, что в большинстве водоемов в Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях купаться опасно из-за взрывных устройств. Местные власти самостоятельно определяют, можно ли купаться в тех или иных водоемах. Также он подчеркнул, что для исследования водоемов нужно особое профессиональное оборудование, которого в Украине немного.
Денис Монастырский добавил: "Мы обратились к нашим международным партнерам-коллегам из Евросоюза. Они будут нам помогать и командами, которые будут приезжать из-за границы, и непосредственно самой техникой для такого разминирования".
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