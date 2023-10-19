Особенно поражает контраст официальной риторики и реального отношения общества к солдату. Именно общества не только власти.

Знают ли наши обыватели, например, что если боец ранен – то его могут месяцами не выпускать на лечение за границу? Знают ли, что есть госпитали, где по несколько суток старший медперсонал может не обращать внимание на прибывшего из передовой раненого?

Знают ли обыватели, что значительная часть очень нужных государству и армии спецов погибает на передовой, так и не дождавшись перевода в нужное место, потому что перемещение длится по полгода?

Знает ли обыватель, сколько штабных генералов требуют от полевых командиров штурмов совета штурмов, чтобы иметь возможность доложить политическим руководителям об очередных 100 метрах взятой посадки?

А никого из обывателей не ужасает тот факт, что вопросами госзаказа на оружие по сей день заведуют персоналии, чьи фамилии еще лет 7 назад стали легендами слабоумия?

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***

Нам нужно народное давление. Это не поменяет сама власть или оппозиция. Это не поменяют бойцы изнутри. Система эта с советскими генами, она прекрасно оборудована для подавления воли и ума рядового бойца.

Кто должен вступиться за солдата, как не те, кто в тылу, кто не находится в рамках военной рамки, где солдат по определению не должен жаловаться ни на что?

Смогут ли это обыватели и власть сделать это без взбучки, без очередной осады Киева?

Когда уже появится широкое движение за права солдат и за реформы в военной сфере, осмысленное и не политизированное?

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Об авторе. Игорь Луценко, журналист, воин ВСУ

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