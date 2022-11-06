Об этом заявил общественный активист, глава ОО "Світанок", соучредитель проектов "Декоммунизация.Украина" и "Мова.Харьков" Вадим Поздняков в эфире Еспресо.

По его словам, в Украине существует проблема с демонтажом советских памятников, ведь в некоторых населенных пунктах защищают их и называют историей.

"То есть они могут демонтировать серпы и молоты, надписи "великая отечественная", "41" заменить на "39", но рядом будет стоять огромный Алеша, которого они убирать не хотят, потому что деды воевали", - заметил Вадим Поздняков.

Он отметил, что это нужно регламентировать новым законом о дерусификации и прописать, как должны выглядеть памятники Второй мировой, почему там не должно быть советских солдат, ведь их на монументах часто оставляют.

28 сентября Вадим Поздняков заявил, что Киев должен стать образцом в плане дерусификации, чтобы другие города тоже активно над ней работали, ведь в столице есть 200 объектов, которые можно демонтировать.

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