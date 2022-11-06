В Украине нужен обновленный закон о дерусификации, - общественный активист Поздняков
Украине необходим новый закон о дерусификации, регламентирующий, какой вид должны иметь памятники Второй мировой
Об этом заявил общественный активист, глава ОО "Світанок", соучредитель проектов "Декоммунизация.Украина" и "Мова.Харьков" Вадим Поздняков в эфире Еспресо.
По его словам, в Украине существует проблема с демонтажом советских памятников, ведь в некоторых населенных пунктах защищают их и называют историей.
"То есть они могут демонтировать серпы и молоты, надписи "великая отечественная", "41" заменить на "39", но рядом будет стоять огромный Алеша, которого они убирать не хотят, потому что деды воевали", - заметил Вадим Поздняков.
Он отметил, что это нужно регламентировать новым законом о дерусификации и прописать, как должны выглядеть памятники Второй мировой, почему там не должно быть советских солдат, ведь их на монументах часто оставляют.
- 28 сентября Вадим Поздняков заявил, что Киев должен стать образцом в плане дерусификации, чтобы другие города тоже активно над ней работали, ведь в столице есть 200 объектов, которые можно демонтировать.
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