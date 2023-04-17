В Украине нейтрализовали сеть прокремлевских интернет-агитаторов, среди них был работник завода "Антонов"

Об этом информирует СБУ .

Сеть действовала в Киеве, Ивано-Франковской области, Закарпатье и Запорожье. Ее участники публично поддерживали Россию и ее агрессию против Украины. Также они призвали к смене госграниц Украины. Для этого они создали несколько аккаунтов в соцсетях, в том числе таких, которые запрещены в Украине. Большинство опубликованного контента злоумышленники брали из интернет-ресурсов России.

Так, в Киеве был задержан ведущий инженер подразделения авиационной безопасности госпредприятия "Антонов". Он распространял на запрещенных в Украине платформах "ВКонтакте" и "Одноклассники" видео с выступлениями Кадырова, призвавшим к присоединению временно оккупированных территорий Украины в состав РФ.

В Ивано-Франковской области приговорили к 5 годам и 6 месяцам жительницу Калуша. Она оправдывала российскую агрессию и предлагала выдать захватчикам "главных бандеровцев".

В Закарпатье задержали жителя Береговского района. Он поддерживал псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, на территории области разоблачили двух вражеских агитаторов из Беларуси. У них были виды на жительство в Украине. Также они создали несколько аккаунтов в соцсетях, где распространяли пропаганду, дискредитировавшую украинских защитников и разжигающую антисемитские настроения в регионе.

Также сообщили подозрение жителя Запорожья. Он в своих сообщениях и репостах в соцсетях освобождал российских захватчиков и оправдывал их преступления против Украины и населения.