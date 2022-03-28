В Украине невозможен "корейский сценарий", - СНБО
Попытки Путина поделить Украину как Корею обречены на поражение, говорят в СНБО
Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, – информирует Еспресо.TV.
"После Второй мировой войны Корейский полуостров был территорией, которая только что освободилась от японских колонизаторов . Поэтому отсутствие собственного правительства и армии в Корее дало возможность СССР и США разделить страну на две разные части и навязать собственную политику местным", - говорится в разъяснении СНБО.
Украина же является суверенным независимым государством с законно избранным правительством во главе с президентом и армией, которая уже 33-й день борется с российскими оккупантами.
Кроме того, в отличие от корейцев, украинский народ никогда не примет диктаторский режим. Это подтверждают многочисленные митинги и сопротивление местного населения на оккупированных территориях Украины.
- Напомним, ранее руководитель ГУР МО Буданов заявил, что Путин попытается реализовать в Украине "корейский" сценарий.
- Кирилл Буданов заявил, что у украинской разведки много информаторов в российской армии, политических кругах и госруководстве РФ.
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