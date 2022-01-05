В Украине нет единого центра принятия экономических решений и это ослабляет их эффективность, - Бураковский
Экономические решения в Украине принимают сразу несколько ветвей власти: правительство, парламент, президент и СНБО. Это приводит к ослаблению эффективности таких решений
Об этом глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский рассказал в эфире "Эспрессо: капитал с Андреем Яницким" на телеканале "Эспрессо".
“2021 продемонстрировал, что у нас многополюсная система принятия экономических решений. Есть Кабмин, но он находится во взвешенном состоянии – его программа не утверждена. С другой стороны, пробует свои идеи вбрасывать парламент. Ну и конечно – президент и Совет национальной безопасности и обороны”, – сказал он.
"Это ослабляет эффективность нашей экономической политики. Так не должно быть", – заметил Бураковский.
Еще одна проблема формирования экономической политики – фактическое отсутствие приоритетов. Формально правительство принимает стратегии, согласовывает экономические векторы, но на практике редко следует определенным направлениям движения, пояснил Бураковский.
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