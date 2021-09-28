В Украине нет четкого определения статуса политзаключенных и помощи их семьям, пострадавшим от агрессии России, - эксперт

Правозащитница сообщила об этом в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Социально-правовая защита политзаключенных и членов их семей сейчас почти не регулируется. Есть поддержка в форме единовременной выплаты премий. Но на самом деле нет конкретного определения, что означает, когда человек в тюрьме по политическому мотиву. Это не о том, что человек занимался политикой, а о том, что тот, кто заключил, имеет политический мотив. То есть Российская Федерация, заключая людей в Крыму или поддерживая их незаконное удерживание на территории ОРДЛО, соответственно имеет политический мотив. Именно это означает, что человек является политзаключенным. У нас нет ни определения, ни полноценного, системного описания этих процессов ", - сказала Романцова.

Правозащитница отметила, что в Украине нет государственного механизма поддержки политзаключенных и их семей, особенно в тех случаях, когда семья остается без кормильца. В большинстве политзаключенными являются мужчины.

"Надо четко понимать, что это уникальность ситуации. В этом случае невозможно попросить в Российской Федерации документы, человек находится в подвале где-то под Луганском. Поэтому это требует комиссии, которая изучает дело, разделяет, действительно ли есть признаки политического мотива. Есть также нюансы, или это гражданское лицо, или военный, или человек, который был задержан на территории Крыма или Донбасса, и отправил в Российскую Федерацию. То есть много нюансов и это требует комиссии, которая специализируется на вопросе ", - сообщила Романцова.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей".