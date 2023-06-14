Об этом пишет Министерство здравоохранения .

"Результаты исследований образцов, взятых как из объектов окружающей среды, так и от пациентов с признаками острой кишечной инфекции, отрицательные", - говорится в сообщении.

Превышение микробиологических показателей означает, что купаться или использовать воду для обработки пищевых продуктов нельзя. Кроме того, категорически запрещено вылавливать и употреблять рыбу из загрязненных водоемов.

В настоящее время сформировано 38 точек мониторинга воды поверхностных водоемов (речной и морской) вдоль русла и морского побережья в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Исследования проводятся ежедневно.

Минздрав сообщает, что, несмотря на отсутствие холеры, медицинская система готовится к любым сценариям.

"В настоящее время уже определены три больницы: в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях, которые станут хабами в случае потенциальных вспышек инфекционных болезней. В медучреждениях развернуты дополнительные инфекционные койки и обеспечено наличие всех необходимых лекарств", - заверяет министерство.