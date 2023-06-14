В Украине не зарегистрировано случаев или подозрений на холеру, в поверхностных водоемах есть превышение микробиологических показателей
В Минздраве сообщили, что по состоянию на 14 июня в Украине не зафиксированы случаи или подозрения на холеру, однако в поверхностных водоемах зафиксировано превышение микробиологических показателей
Об этом пишет Министерство здравоохранения .
"Результаты исследований образцов, взятых как из объектов окружающей среды, так и от пациентов с признаками острой кишечной инфекции, отрицательные", - говорится в сообщении.
Превышение микробиологических показателей означает, что купаться или использовать воду для обработки пищевых продуктов нельзя. Кроме того, категорически запрещено вылавливать и употреблять рыбу из загрязненных водоемов.
В настоящее время сформировано 38 точек мониторинга воды поверхностных водоемов (речной и морской) вдоль русла и морского побережья в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Исследования проводятся ежедневно.
Минздрав сообщает, что, несмотря на отсутствие холеры, медицинская система готовится к любым сценариям.
"В настоящее время уже определены три больницы: в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях, которые станут хабами в случае потенциальных вспышек инфекционных болезней. В медучреждениях развернуты дополнительные инфекционные койки и обеспечено наличие всех необходимых лекарств", - заверяет министерство.
- Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил в комментарии Еспресо, что по состоянию на 13 июня на подтопленных в результате подрыва Каховской ГЭС территориях не обнаружили ни одного холерного вибриона, патогенного для человека. Также нет подтвержденных случаев холеры ни в одной из областей Украины.
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