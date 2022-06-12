Об этом сообщил Минздрав .

"В период с 1 июня было обследовано более 440 больных с острыми-кишечными инфекциями, среди них 165 на предмет инфицирования холерой. Также с профилактической целью было обследовано 6 здоровых людей. Ни в коем случае холерных вибрионов обнаружено не было", - заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Также исследовали пробы объектов окружающей среды, в том числе почти 100 - пресной воды, 9 - морской и 80 - сточной воды. Опасных для жизни подвидов холерных вибрионов обнаружено не было.

Сейчас сложно получить информацию о заражении с временно оккупированных Россией территорий, в том числе из Мариуполя. Однако риски распространения инфекций там растут.

"Это связано со значительными разрушениями городской инфраструктуры, из-за чего происходит смешение канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, загрязнение колодцев", - пояснили в Минздраве.

Игорь Кузин отметил, что лето - благоприятное время для распространения многих инфекций, прежде всего, острых кишечных: дизентерии, сальмонеллеза, ротавирусных и острых кишечных инфекций установленной и неустановленной этиологии (причин возникновения - ред.).

"Эти болезни характеризуются широкой распространенностью, высокой частотой развития тяжелых форм и осложнений, возникновением в ряде случаев состояний, несущих непосредственную угрозу жизни. Именно поэтому важно соблюдать базовые правила личной гигиены, использование безопасной воды, тщательной термической обработки пищи и т.д.", - отметили в министерстве.

10 июня британская разведка сообщила, что временно оккупированному российскими войсками Мариуполе существует риск большой вспышки холеры , единичные случаи регистрируют с мая

11 июня в Центре противодействия дезинформации опровергли фейки о вероятности распространения холеры в Украине, способе заражения и лечения.