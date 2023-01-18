Об этом в эфире Еспресо заявил судья Большой палаты Верховного суда Дмитрий Гудыма.

"О Высшей квалификационной комиссии судей - сейчас проходят собеседования с 64 кандидатами, которые прошли предварительный отбор. Они начались три дня назад - каждый имеет возможность их посмотреть в прямом эфире и в записи", - сказал он.

По мнению Гудымы, это свидетельствует о прозрачности работы комиссии и самого конкурса.

"Среди этих 64 человек - комиссия должна составить список из 32 кандидатур по результатам собеседований. Далее Высший совет правосудия должен избрать из них 16 будущих членов ВККС. Это разблокирует процесс отбора кадров в суды первой и второй инстанций, проведение конкурсов, назначение новых судов. Их нуждается Украина в количестве примерно 2,5 тыс. человек. Также это разблокирует процессы квалификационной оценки, которые заблокированы три года", - подчеркнул судья.

Он заявил, что не все судьи его прошли.

"На момент завершения полномочий предыдущего состава ВККС лишь половина судей прошли через соответствующую оценку. Другая же ждет завершения процедур", - подытожил он.

12 января съезд судей избрал всех 8 членов Высшего совета правосудия . Известно, что в общей сложности в бюллетень были внесены 16 кандидатов на должность члена ВРП, которые были разделены по квотному принципу. В Совете судей отметили, что избрание кандидатов от съезда судей Украины позволит разблокировать работу Высшего совета правосудия и вернет ему институционную способность принимать решения, поскольку с новоизбранными членами количественный состав ВРП составит 15 человек, а это необходимый кворум для работы коллективного органа.