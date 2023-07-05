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В Украине не будут повышать налогов до конца войны, – Шмыгаль

5 июля, 2023 среда
20:59
Экономика

Пока идет полномасштабная война, правительство Украины не намерено увеличивать налоги, а только вернуть их до 24 февраля 2022 года

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в телемарафоне.

"Отчасти мы ожидаем, что возврат налогов до довоенного уровня состоится через принятие соответствующего закона Верховной Радой с 1 августа", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что этот процесс уже начался с 1 июля, как предполагало  законодательство.

Шмыгаль уточнил, что это касается упрощенной системы налогообложения, где вместо 2%, введенных в начале полномасштабной войны, возвращаются 5%.

"Других изменений, кроме возвращения к довоенному уровню, до конца войны мы не планируем, не прогнозируем и, убежден, не допустим. Налоговая система будет стабилизирована на том уровне, как до начала полномасштабной агрессии", - добавил премьер-министр.

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Сообщается, что горючее в Украине с 1 июля облагается налогом по правилам и нормам, действовавшим до войны. НДС, сниженный до 7% для поддержки рынка после потери связей и отказа от продукции из РФ и РБ, растет до 20%. Также растут акцизы.

Эти средства должны пойти на нужды Вооруженных Сил Украины.

  • Верховная Рада Украины 30 июня приняла налоговый законопроект №8401, предусматривающий отмену единого налога в 2% с 1 августа 2023 года.
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