В Украине не будет тех, кто будет ставить себя над законом, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 2 сентября, заявил, что в украинском обществе не будет тех, кто грабит страну и ставит себя над законом и правилами
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
Он поблагодарил украинских правоохранителей за решимость довести до конца дела, которые "десятилетиями тормозились".
"Но точно без многолетнего "как всегда" в отношении тех, кто грабил Украину и ставил себя выше, чем закон и любые правила. И я благодарю украинских правоохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое – каждое из дел, десятилетиями тормозившихся", – заявил президент.
Зеленский добавил, что украинский закон должен работать: "Так есть. Так будет".
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