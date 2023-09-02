В Украине не будет тех, кто будет ставить себя над законом, - Зеленский

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

Он поблагодарил украинских правоохранителей за решимость довести до конца дела, которые "десятилетиями тормозились".

"Но точно без многолетнего "как всегда" в отношении тех, кто грабил Украину и ставил себя выше, чем закон и любые правила. И я благодарю украинских правоохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое – каждое из дел, десятилетиями тормозившихся", – заявил президент.

Зеленский добавил, что украинский закон должен работать: "Так есть. Так будет".