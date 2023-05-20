Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Украины.

По его словам, в тексте соглашения, согласованного 17 мая, не упоминаются аммиакопровод Тольятти - Одесса и транзит российского аммиака, поэтому для новых требований РФ потребуется дополнительное соглашение.

В ней Украина потребует "некоторые дополнительные вещи, которые будут отвечать национальным интересам", - "расширение географии соглашения и списка товаров (для экспорта по коридору)", добавил собеседник Reuters в Кабмине.

В то же время, он не уточнил, какие дополнительные товары Украина хотела бы добавить к "зерновому соглашению".