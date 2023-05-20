В Украине назвали условия предоставления согласия на новые требования РФ в рамках "зернового соглашения"
Киев может рассмотреть новые требования РФ в рамках "зернового соглашения" при условии увеличения количества украинских портов и расширения перечня товаров, идущих на экспорт
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Украины.
По его словам, в тексте соглашения, согласованного 17 мая, не упоминаются аммиакопровод Тольятти - Одесса и транзит российского аммиака, поэтому для новых требований РФ потребуется дополнительное соглашение.
В ней Украина потребует "некоторые дополнительные вещи, которые будут отвечать национальным интересам", - "расширение географии соглашения и списка товаров (для экспорта по коридору)", добавил собеседник Reuters в Кабмине.
В то же время, он не уточнил, какие дополнительные товары Украина хотела бы добавить к "зерновому соглашению".
- Напомним, 17 мая стало известно, что действие "зернового соглашения" продлено на два месяца. Эрдоган подтвердил это, отметив, что теперь суда также будут заходить в порты Николаев и Ольвия.
- Посол Украины в Турции Василий Боднар объяснил , что "зерновое соглашение" не предусматривает новых требований РФ, но они будут рассматриваться отдельно.
- В России заявили , что следующие два месяца станут решающими для судьбы "зернового соглашения" и назвали 5 условий для продления "зернового соглашения" после 17 июля.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.11
Покупка 37.11Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.09Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное