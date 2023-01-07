В Украине назвали главное слово 2022 года
Фраза "русский военный корабль, иди на х*й" стала главным "словом" 2022 года по версии словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово"
Об этом отметили на сайте словаря.
Как отмечено в официальном сообщении "Мыслово", этот ответ украинского защитника острова Змеиный российскому оккупанту стал лейтмотивом сопротивления Украины российской вооруженной агрессии.
"Выражение, по сути, является ремейком украинской национальной идеи, сформулированной Лесем Подервьянским еще в 2014 году, - "от****тесь от нас", - объясняют в "Мыслово". Широчайшее использование этого и других ненормативных изречений всеми слоями общества демонстрирует трансгрессию общественных норм, характерную для войны".
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В 2022-м все претенденты на звание "слова года" были связаны с войной. В частности:
добрый вечер, мы из Украины! – мем-приветствие во время российско-украинской войны;
катастрофа – война является многомерной катастрофой: социальной, экономической, экологической, а также персональной катастрофой для миллионов людей;
беженцы/переселенцы – миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома;
ВСУ – как символ веры украинцев в победу;
волонтер, доброволец – как и восемь лет назад, тысячи людей по зову сердца объединились в борьбе против врага;
геноцид, террор – эта война носит геноцидальный характер, а РФ применяет террористические методы;
помощь – межгосударственная и межчеловеческая помощь имели чрезвычайное значение для успеха украинского сопротивления.
Справка
Словарь "Мыслово" создан в 2012 году для фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Слова и определения к ним отправляют обычные пользователи.
"Мыслово" выбирает слово года в десятый раз. Основными критериями при выборе слова года являются его популярность и значимость.
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