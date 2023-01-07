В Украине назвали главное слово 2022 года

Об этом отметили на сайте словаря.

Как отмечено в официальном сообщении "Мыслово", этот ответ украинского защитника острова Змеиный российскому оккупанту стал лейтмотивом сопротивления Украины российской вооруженной агрессии.

"Выражение, по сути, является ремейком украинской национальной идеи, сформулированной Лесем Подервьянским еще в 2014 году, - "от****тесь от нас", - объясняют в "Мыслово". Широчайшее использование этого и других ненормативных изречений всеми слоями общества демонстрирует трансгрессию общественных норм, характерную для войны".

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В 2022-м все претенденты на звание "слова года" были связаны с войной. В частности:

добрый вечер, мы из Украины! – мем-приветствие во время российско-украинской войны;

катастрофа – война является многомерной катастрофой: социальной, экономической, экологической, а также персональной катастрофой для миллионов людей;

беженцы/переселенцы – миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома;

ВСУ – как символ веры украинцев в победу;

волонтер, доброволец – как и восемь лет назад, тысячи людей по зову сердца объединились в борьбе против врага;

геноцид, террор – эта война носит геноцидальный характер, а РФ применяет террористические методы;

помощь – межгосударственная и межчеловеческая помощь имели чрезвычайное значение для успеха украинского сопротивления.

Справка

Словарь "Мыслово" создан в 2012 году для фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Слова и определения к ним отправляют обычные пользователи.

"Мыслово" выбирает слово года в десятый раз. Основными критериями при выборе слова года являются его популярность и значимость.

9 января 2022 года в Украине назвали главное слово 2021 года .

9 декабря в Германии высказывание Шольца о войне в Украине избрали "словом года" .

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