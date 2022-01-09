В Украине назвали главное слово 2021 года

Его выбрал Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово", передает Еспресо.TV .



Как и в 2020 году слово года-2021 связано с распространением острой респираторной болезни COVID-19, но уже на следующем этапе. "Вакцина" и производные от нее слова, прежде всего "вакцинация", полностью доминировали в общественной дискуссии ушедшего года.



Также, изначально украинское слово "щеплення" преобладало в употреблении относительно "вакцинации" вплоть до начала кампании массовой вакцинации от коронавируса. В украинском языке отсутствует устоявшееся слово, соответствующее заимствованию "вакцина".



Среди других важных производных или связанных с вакциной/вакцинацией слов 2021 следует отметить:



антивакцинатор (сокращенно антиваксер или антивакс ) – противник вакцинации;

ревакцинация – повторная вакцинация для поддержания уровня иммунной защиты;

бустерная доза (сокращенно бустер ) – дополнительная доза вакцины, которой проводится ревакцинация;

иммунизация – процесс приобретения иммунитета, обычно путем вакцинации;

иммунитет – способность организма противостоять действию вредных внешних факторов;

"ковидная тысяча" или "тысяча Зеленского" - инициатива президента Зеленского, направленная на стимулирование вакцинации и доступна она тем, кто пользуется приложением "Дия" и вакцинированы.



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Кроме того, популярными в 2021 году были и слова:



земля – в связи с открытием рынка сельскохозяйственных земель и наибольшим урожаем зернобобовых культур в истории Украины;

Вагнергейт – проваленная спецоперация украинских спецслужб, которая имела целью задержание наемников российской частной военной компании Вагнера;

война - агрессивная риторика и немотивированное размещение Россией значительных военных сил на границах Украины в конце года привели к широкой дискуссии о возможности полномасштабного вторжения РФ.



Словарь "Мыслово" создан в 2012 году для фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Слова и определения в "Мыслово" присылают обычные пользователи.



"Мыслово" выбирает слово года в девятый раз. Основными критериями при выборе слова года является его популярность и значимость.



В прошлые годы словами года стали:



2020 – коронавирус

2019 – диджитализация

2018 – Томос

2017 - безвиз

2016 – коррупция

2015 – блокада

2014 – киборги

2013 – Евромайдан

Оксфордский и Кембриджский словари английского языка также назвали слово vax (в переводе – "вакцина" и другие производные слова) словом 2021 года. Отмечается, что по сравнению с 2020 годом наблюдается стремительный рост употребляемости этого слова среди англичан и американцев.