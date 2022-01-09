В Украине назвали главное слово 2021 года
Словом года-2021 в Украине стало слово "вакцина"
Его выбрал Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово", передает Еспресо.TV .
Как и в 2020 году слово года-2021 связано с распространением острой респираторной болезни COVID-19, но уже на следующем этапе. "Вакцина" и производные от нее слова, прежде всего "вакцинация", полностью доминировали в общественной дискуссии ушедшего года.
Также, изначально украинское слово "щеплення" преобладало в употреблении относительно "вакцинации" вплоть до начала кампании массовой вакцинации от коронавируса. В украинском языке отсутствует устоявшееся слово, соответствующее заимствованию "вакцина".
Среди других важных производных или связанных с вакциной/вакцинацией слов 2021 следует отметить:
антивакцинатор (сокращенно антиваксер или антивакс ) – противник вакцинации;
ревакцинация – повторная вакцинация для поддержания уровня иммунной защиты;
бустерная доза (сокращенно бустер ) – дополнительная доза вакцины, которой проводится ревакцинация;
иммунизация – процесс приобретения иммунитета, обычно путем вакцинации;
иммунитет – способность организма противостоять действию вредных внешних факторов;
"ковидная тысяча" или "тысяча Зеленского" - инициатива президента Зеленского, направленная на стимулирование вакцинации и доступна она тем, кто пользуется приложением "Дия" и вакцинированы.
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Кроме того, популярными в 2021 году были и слова:
земля – в связи с открытием рынка сельскохозяйственных земель и наибольшим урожаем зернобобовых культур в истории Украины;
Вагнергейт – проваленная спецоперация украинских спецслужб, которая имела целью задержание наемников российской частной военной компании Вагнера;
война - агрессивная риторика и немотивированное размещение Россией значительных военных сил на границах Украины в конце года привели к широкой дискуссии о возможности полномасштабного вторжения РФ.
Словарь "Мыслово" создан в 2012 году для фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Слова и определения в "Мыслово" присылают обычные пользователи.
"Мыслово" выбирает слово года в девятый раз. Основными критериями при выборе слова года является его популярность и значимость.
В прошлые годы словами года стали:
2020 – коронавирус
2019 – диджитализация
2018 – Томос
2017 - безвиз
2016 – коррупция
2015 – блокада
2014 – киборги
2013 – Евромайдан
- Оксфордский и Кембриджский словари английского языка также назвали слово vax (в переводе – "вакцина" и другие производные слова) словом 2021 года. Отмечается, что по сравнению с 2020 годом наблюдается стремительный рост употребляемости этого слова среди англичан и американцев.
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