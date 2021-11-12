В Украине назначен временный глава ГСЧС
Временным исполняющим обязанности главы ГСЧС стал Сергей Крук
Об этом сообщили в ГСЧС.
Министр внутренних дел Денис Монастырский представил временного председателя ГСЧС Сергея Крука и выразил уверенность, что и при новом руководителе в ГСЧС будут проходить реформы.
Справка: Сергей Крук с октября 2014 по 12 ноября 2021 занимал должность начальника Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области.
- Напомним, 10 ноября Кабмин уволил Николая Чечоткина, возглавлявшего ГСЧС от 14 мая 2015 года.
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