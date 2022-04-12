В Украине национализируют 10 российских судов стоимостью более 1 млрд грн

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований.

Как стало известно, ГБР помешало предпринимателям РФ вывезти из Украины 10 судов реальной стоимостью более 1 млрд грн.

Следователи Госбюро расследований при содействии морской охраны и 17 пограничного отряда Госпогранслужбы помешали вывезти из Украины 8 российских грузовых судов и 2 танкера.

Корабли находились в акватории Одесского порта на профилактических ремонтных работах.

Сообщается, что суда были задействованы в логистических операциях страны-агрессора в акватории Черного моря и Дуная.

ГБР сообщает, что россияне пытались незаконно вывести корабли с территории Украины, сменив флаг страны "прописки". Для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины суда были оценены в 160 млн грн. По предварительным оценкам эта сумма занижена не менее чем в 5 раз.

По состоянию на 11 апреля суда передали на хранение в Администрацию морских портов Украины.

В Одесскую областную военную администрацию были представлены соответствующие материалы с инициативой национализации изъятых кораблей.



ГБР сообщает, что изъятые корабли страны-оккупанта будут работать в интересах украинской экономики и Вооруженных сил Украины.