В Украине национализируют 10 российских судов стоимостью более 1 млрд грн
ГБР помешало российским предпринимателям вывезти из Украины 10 судов реальной стоимостью более 1 млрд грн, корабли национализируют
Об этом сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований.
Как стало известно, ГБР помешало предпринимателям РФ вывезти из Украины 10 судов реальной стоимостью более 1 млрд грн.
Следователи Госбюро расследований при содействии морской охраны и 17 пограничного отряда Госпогранслужбы помешали вывезти из Украины 8 российских грузовых судов и 2 танкера.
Корабли находились в акватории Одесского порта на профилактических ремонтных работах.
Сообщается, что суда были задействованы в логистических операциях страны-агрессора в акватории Черного моря и Дуная.
ГБР сообщает, что россияне пытались незаконно вывести корабли с территории Украины, сменив флаг страны "прописки". Для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины суда были оценены в 160 млн грн. По предварительным оценкам эта сумма занижена не менее чем в 5 раз.
По состоянию на 11 апреля суда передали на хранение в Администрацию морских портов Украины.
В Одесскую областную военную администрацию были представлены соответствующие материалы с инициативой национализации изъятых кораблей.
ГБР сообщает, что изъятые корабли страны-оккупанта будут работать в интересах украинской экономики и Вооруженных сил Украины.
- Напомним, что 7 апреля Украина арестовала 17 800 российских и белорусских вагонов , задействованных в экономическом преступлении.
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