В Украине нашли три памятника Ленину, которые не снесли
В Украине нашли еще три памятника Владимиру Ленину, которые должны быть снесены согласно закону о декоммунизации
Об этом LB.ua рассказал активист и основатель движения "Декоммунизация.Украина" Вадим Поздняков.
Два из трех этих памятников стоят в Хмельницкой области - в селах Кизя и Милевцы, а третий - в селе Ковалевка Винницкой области.
"Каждый раз, когда мы думаем, что демонтировали все памятники Ленину, патриоты сбрасывают еще несколько фотографий памятников, которые чиновники почему-то не видят и не демонтируют", - рассказал Поздняков.
Ранее активисты заявляли, что в селе Пышки Хмельницкой области демонтировали последний в регионе памятник Владимиру Ленину.
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