В Украине нашли три памятника Ленину, которые не снесли

Об этом LB.ua рассказал активист и основатель движения "Декоммунизация.Украина" Вадим Поздняков.

Два из трех этих памятников стоят в Хмельницкой области - в селах Кизя и Милевцы, а третий - в селе Ковалевка Винницкой области.



"Каждый раз, когда мы думаем, что демонтировали все памятники Ленину, патриоты сбрасывают еще несколько фотографий памятников, которые чиновники почему-то не видят и не демонтируют", - рассказал Поздняков.



Ранее активисты заявляли, что в селе Пышки Хмельницкой области демонтировали последний в регионе памятник Владимиру Ленину.