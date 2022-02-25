В Украине нашли причину превышения уровней дозы гамма-излучения в зоне отчуждения

Об этом сообщает пресс-служба ДИЯР.



"Данные из Автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения, доступные в режиме онлайн, свидетельствуют о превышении контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения (красные точки) на значительной части пунктов наблюдений", - говорится в сообщении.



В ДИЯР отмечают, что специалисты Экоцентра связывают это с тем, что верхний слой почвы нарушился в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли.



"Состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС - без изменений", - говорится в сообщении.





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