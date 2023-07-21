В Украине намолотили около 5,9 млн тонн зерна нового урожая

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

"В Украине намолочено 5 млн 882 тыс. тонн зерна нового урожая. Аграрии всех областей Украины провели сбор ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 1495 тыс. га при урожайности 39,4 ц/га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аграрии собрали 2253,3 тысячи тонн ячменя с площади 577,2 тыс. га, (урожайность - 39,0 ц/га), пшеницы - 3420,2 тысячи т из 831 тыс. га (урожайность - 41,2 ц/га), гороха 4,6 ц/га).

По данным Министерства, по уборке зерновых лидируют сельхозтоваропроизводители Николаевщины - 344,8 тысячи га, самый большой намолот в Одесской области - 1297 тысяч тонн.

Также сообщается, что аграрии Тернопольщины и Винницкой области завершили сбор гороха.

Кроме этого, сельхозтоваропроизводители всех областей проводят уборку озимого рапса, который обмолочено на площади 563,5 тысячи га, намолочено 1390,1 тысяч тонн семян при урожайности 24,7 ц/га.