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В Украине намолочено 45 млн тонн зерна, уборка урожая продолжается

10 сентября, 2021 пятница
16:00
Экономика зерно

В Украине продолжается сбор урожая зерновых и зернобобовых культур на площади 10,3 млн га

Об этом сообщает пресс-служба Министерства агрополитики и продовольствия.

Всего намолочено 45 млн тонн зерна. Пшеницы намолочено 32,9 млн тонн, ячменя - 10,94 млн тонн, гороха - 570 тыс. тонн.

Лидером по намолоту зерна является Одесская (более 4,1 млн тонн зерна), а по урожайности - Харьков.

В министерстве сообщили о завершении уборки рапса - намолочено более 2,8 млн тонн семян.

Самая высокая урожайность семян в Хмельницкой и Черкасской областях.

В 15 регионах проводят уборку гречихи (по Украине 33%), которой намолочено 27,9 тыс. тонн, а Донетчина закончила уборку.

В 11 областях проводят уборку проса (по Украине 51%), а в Донецкой, Сумской, Тернопольской и Херсонской областях ее уже закончили.

Аграрии Винницкой, Ривненской и Черкасской областей начали копать сахарную свеклу (3,3 тыс. га, по Украине 1%), выкопано 148 тыс. тонн сладких корнеплодов.

13 областей начали убирать подсолнечник - 344 тыс. га (по Украине 5%).

Сельхозтоваропроизводители Запорожской, Киевской, Полтавской, Ривненской, Сумской и Харьковской областей начали уборку сои (по Украине 2%).

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