В Украине находят склады гуманитарки. Куда девается помощь

Через год после полномасштабного вторжения в Украине начинают находить склады с гуманитарной помощью. Еще в феврале в Киевской области нашли тонны военной амуниции, продуктов, медицинского оборудования. А недавно подпольный склад гуманитарной помощи был найден в селе под Львовом. Там были продукты питания, детские товары, постельное белье, одеяла, средства гигиены, бытовая химия, одежда. В общей сложности около тысячи поддонов. Чей склад – до сих пор не известно.

Итак, что происходит с найденной гуманитарной помощью, куда она дальше девается и как это связано с начавшимися в прошлом году преследованиями волонтеров?

Александр Лабецкий станет гостем программы "Война и волонтеры".