В Украине находят склады гуманитарки. Куда девается помощь
26 мая в 17:00 в эфире You Tube канала Эспрессо в программе "Война и волонтеры" с ведущей Кристиной Парубий будем говорить с руководителем ОО "Непокоренные" Александром Лабецким
Через год после полномасштабного вторжения в Украине начинают находить склады с гуманитарной помощью. Еще в феврале в Киевской области нашли тонны военной амуниции, продуктов, медицинского оборудования. А недавно подпольный склад гуманитарной помощи был найден в селе под Львовом. Там были продукты питания, детские товары, постельное белье, одеяла, средства гигиены, бытовая химия, одежда. В общей сложности около тысячи поддонов. Чей склад – до сих пор не известно.
Итак, что происходит с найденной гуманитарной помощью, куда она дальше девается и как это связано с начавшимися в прошлом году преследованиями волонтеров?
Александр Лабецкий станет гостем программы "Война и волонтеры".
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