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OPINION

В Украине начнут законную деколонизацию

22 мартa, 2023 среда
18:03
Мнение

Что такое деколонизация, почему она важна и как будет осуществляться по закону?

Верховная рада приняла закон, который предоставляет продолжающимся в Украине процессам деколонизации легитимную рамку и определяет действенные механизмы.

После подписания президентом это будет не только совокупность общественных инициатив (их актуальность не уменьшается!), а целенаправленная государственная политика.

То есть, имеем ситуацию, аналогичную декоммунизации: старт стихийного ленинопада, принятие пакета законов, реализация их с участием органов власти и общественности. Но это неудивительно, ведь деколонизация является логическим продолжением декоммунизации, я всегда говорил, что она должна стать следующим этапом после избавления от коммунистического наследия. Потому и механизмы нового закона заимствованы от тех, которые были приняты в 2015 и обеспечили очищение Украины от символики СССР.

Деколонизация является логическим продолжением декоммунизации, я всегда говорил, что она должна стать следующим этапом после избавления от коммунистического наследия.

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Потребность в такой политике обуславливается не только стремлением восстановить историческую справедливость, когда мы избавляемся от насаженного нашей стране извне оккупантами, того, что вытесняло память об украинском прошлом и традициях. Главный мотив сейчас – безопасность. Россия использует собственное имперское наследие для сохранения, восстановления и усиления имперского влияния на наше государство. Совместные названия улиц и населенных пунктов, памятники, одинаковые традиции для нее аргумент в пользу тезиса, лежащего в основе нынешней агрессии: "украинцы - один народ с россиянами". Если один народ, значит, Украинское государство — ошибка, или ненужная и вредная выдумка или австрийского генштаба, или Ленина, или НАТО. Поэтому деколонизация в Украине сейчас — это избавление от имперского наследия, которое используется для восстановления имперского влияния.

Именно на это направлен принятый вчера парламентом законопроект 7253 "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Краткая история законопроекта

Он зарегистрирован в апреле 2022 года несколькими десятками депутатов. Первоначальный текст был очень невелик и предусматривал только запрет предоставлять географическим названиям имена, связанные с Россией. То есть касался только новых топонимов.

Профильный комитет по организации государственной власти и самоуправления расширил проект перед вторым чтением в крупный деколонизационный законопроект. Изменения нарабатывались с участием экспертов, в том числе Украинского института национальной памяти. Следовательно, существенно доработанный и расширенный законопроект внесли в зал. К сожалению, при первом голосовании пророссийскому депутату Бужанскому удалось провалить его принятие, поэтому его отправили на доработку. Но вчера он набрал 248 голосов при 226 необходимых.

Короткая суть

Принятый закон:

• признает преступной и осуждает российскую имперскую политику,

• запрещает ее пропаганду и символы,

• определяет, что относится к этим символам, кто, как и в какие сроки их удаляет из публичного пространства.

Определяются правовые термины, связанные с российской имперской политикой и ее пропагандой. Российская имперская политика осуждается, ее пропаганда запрещается (это касается всех форм русской государственности от Московского царства в РФ, включая СССР). Запрещается пропаганда символики российской имперской политики, определяются исключения (структура этих статей закона подобна структуре соответствующих статей закона о декоммунизации).

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Что именно подпадает под деколонизацию?

Речь идет о символике России во всех ее исторических формах.

Законом определен список исторических форм существования России: Российское царство (Московское царство), Российская империя, Российская республика, Российское государство, Российская Социалистическая Федеративной Советской Республики, Российская Советская Федеративной Социалистической Республики, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация.

Определены характеристики деятелей, связанные с насаждением российской имперской политики: занимали руководящие должности в органах власти и управления, политических организациях, партиях, вооруженных формированиях России, территориальных образованиях, административно-территориальных единицах, в том числе непризнанных, создававшихся при реализации русской имперской политики на оккупированных, аннексированных или иным способом занятых Россией, (во всех ее исторических формах) и участвовавших или способствовавших реализации российской имперской политики, работникам советских органов государственной безопасности всех уровней.

Символами российской имперской политики признаются:

а) любое изображение государственных флагов, гербов и других символов, связанных с Россией;

б) гимны или их фрагменты;

в) изображения, монументы, памятные знаки, надписи, посвященные русским имперским деятелям;

г) изображения, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные лицам, публично, в том числе в медиа, в литературных и других художественных произведениях, поддерживали, глорифицировали или оправдывали российскую имперскую политику, призывали к русификации или украинофобии;

ґ) изображения, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные событиям, связанным с осуществлением российской имперской политики;

д) изображение лозунгов, цитат русских имперских деятелей и тех, кто публично, в том числе в медиа, в литературных и других художественных произведениях, поддерживали, глорифицировали или оправдывали российскую имперскую политику, призывали к русификации или украинофобии;

е) изображения, надписи, связанные с глорификацией и оправданием российской имперской политики;

есть) топонимика (названия городов и сел, улиц и т.п.), названия юридических лиц на территории Украины, которым присвоены

  • имена или псевдонимы российских имперских деятелей и пропагандистов,
  • названия событий, связанных с реализацией российской имперской политики,
  • наименования русских городов и остальных географических, исторических и культурных объектов русской Федерации.

Исключения относятся к символам, посвященным лицам, связанным с защитой политических, экономических, культурных прав Украинского народа, развитием украинской национальной государственности, науки, культуры или с культурой порабощенных народов Российской Федерации.

Как будет реализовываться закон?

Публичное пространство Украины избавится от следов присутствия российской имперской пропаганды.

Памятники и другие изображения должны быть демонтированы.

Объекты (географические названия, объекты топонимики, названия организаций, торговые марки и т.д.) должны быть переименованы.

Юридические лица (партии, общественные организации и т.п.) при нарушении требований закона по представлению Минюста подлежат судебному запрету.

Закон внес необходимые изменения в ряд смежных законов, в частности "Об охране прав на знаки для товаров и услуг", "О местных государственных администрациях", "О политических партиях в Украине", "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований", "О географических названиях", "Об информации", "Об общественных объединениях", "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий ", "О правовом статусе и чествования памяти борцов за независимость в XX веке".

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Сроки исполнения закона

Закон еще должен подписать Президент. Он вступит в силу через 3 месяца после официального опубликования.

После этого начнется отсчет сроков выполнения требований закона.

Один месяц: юрлицам следует переименовываться и изменить символику, привести учредительные документы в соответствие с законом.

Три месяца: владельцам следует изменить товарные знаки и торговые марки.

Полгода: местные советы, военные администрации должны демонтировать символику и произвести все необходимые переименования. Далее действует антисаботажный механизм, как в законе о декоммунизации – еще три месяца дается на выполнение этих действий председателям общин, затем три месяца – председателям ОГА.

Парламент по представлению органов самоуправления, военных администраций и рекомендациям Института национальной памяти переименовывает населенные пункты и районы в соответствии с требованиями закона.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка обнародует перечень населенных пунктов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка, Верховная Рада переименовывает их на основании рекомендаций комиссии.

Принятие законопроекта не означает завершения деколонизации.

Напротив — все по-настоящему только начинается. Закон не только обязывает власти включиться в эту важную работу, но и дает важные инструменты общественности, каждому небезразличному. Поэтому работы действительно хватит всем и она может объединить всех украинцев, желающих жить в независимом процветающем государстве.

Закон не только обязывает власти включиться в эту важную работу, но и дает важные инструменты общественности, каждому небезразличному. Поэтому работы действительно хватит всем и она может объединить всех украинцев, желающих жить в независимом процветающем государстве.

В свое время декоммунизация стала едва ли не самой обсуждаемой реформой, ведь по каждому новому названию улиц, переулков, скверов, сел и городов проходили общественные дискуссии. Граждане не просто искали новые названия, это был масштабный разговор о ценностях, о добре и зле, о неотвратимости наказания за совершенные, хотя и не осужденные в обычном порядке преступления. Таким стал наш "антикоммунистический Нюрнберг".

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Декоммунизация в Украине была запоздалой, но все еще своевременной политикой, позволившей нам остановить неотвратимый маховик правила "ненаказанное зло растет". Россия же после "демократического мгновения" в начале 90-х сознательно вернулась на привычный и необходимый для ее существования как империи путь автократии, тоталитаризма, войн и преступлений против человечности. Но декоммунизированное пространство и, как мы увидели, modus vivendi украинцев способствовали тому, что русские бродили по нашим территориям, панически ища привычные им "кировские" и "ленинские", тщетно ожидая приветливого приема. Мы знали, кого и что защищаем, потому что уже к тому, назвав улицы нашими именами, вернули себе символическую собственность на свою землю.

В деколонизации мы углубляем эту глобальную задачу самоидентификации, поиска себя настоящих. Откроем забытые имена великих воинов и творцов, для чествования которых освободятся просторные и красивые улицы наших городов, до сих пор оккупированные россиянами.

Ведь войны выиграют те, кто знает и врага, и себя.

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Об авторе . Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

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