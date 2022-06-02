"В Украине начнется голод, а все зерно будет продано в обмен на оружие". В СНБО опровергают фейки
После полномасштабного вторжения России и распространения информации о вывозе зерна из Украины начали распространяться фейки о голоде. Центр противодействия дезинформации опровергает самые распространенные
Об этом сообщает в телеграме Центр противодействия дезинформации.
"В Украине начнется голод – нужно закупать продукты". Это один из самых распространенных фейков. В СНБО уверяют, что Украина наладила новую логистику поставок продуктов, поэтому массово скупать продукты, особенно имеющие ограниченный срок годности, не нужно, а паника оздает искусственный дефицит.
Впрочем, из-за войны в восточных областях возможны перебои поставки некоторых видов продуктов в связи с активными боевыми действиями.
Кроме того, появляется дезинформация о позднем посевном сезоне, мол – Украина ничего не успела посеять, поэтому будет голод – это тоже не правда.
"Украина во время посевной-2022 уже засеяла основными сельхозкультурами 9,9 млн га земель, что составляет 68,7% запланированных на текущий сезон 14,4 млн. га", – говорится в сообщении.
Информация о том, что все зерно продают в обмен на оружие, тоже фейковая. Советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что у Украины есть достаточные запасы зерна, чтобы удовлетворить внутренний и мировой спрос, по крайней мере, до конца 2022 года, а то и в следующем году.
А между Украиной и странами-партнерами нет договоренности об обмене зерна на оружие.
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