Об этом сообщает в телеграме Центр противодействия дезинформации.

"В Украине начнется голод – нужно закупать продукты". Это один из самых распространенных фейков. В СНБО уверяют, что Украина наладила новую логистику поставок продуктов, поэтому массово скупать продукты, особенно имеющие ограниченный срок годности, не нужно, а паника оздает искусственный дефицит.

Впрочем, из-за войны в восточных областях возможны перебои поставки некоторых видов продуктов в связи с активными боевыми действиями.

Кроме того, появляется дезинформация о позднем посевном сезоне, мол – Украина ничего не успела посеять, поэтому будет голод – это тоже не правда.

"Украина во время посевной-2022 уже засеяла основными сельхозкультурами 9,9 млн га земель, что составляет 68,7% запланированных на текущий сезон 14,4 млн. га", – говорится в сообщении.

Информация о том, что все зерно продают в обмен на оружие, тоже фейковая. Советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что у Украины есть достаточные запасы зерна, чтобы удовлетворить внутренний и мировой спрос, по крайней мере, до конца 2022 года, а то и в следующем году.

А между Украиной и странами-партнерами нет договоренности об обмене зерна на оружие.

После обстрелов предприятия "Артемсоль" российскими захватчиками появилось немало фейков об удорожании и дефиците соли.

В России распространяют манипуляцию о том, что вскоре граждане Польши могут занимать украинские административные и государственные должности, служить в армии и спецслужбах, а польская полиция будет иметь право следить за правопорядком в Украине.

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 1 июня.

В Москве говорят, что ВСУ будут обстреливать приграничные районы РФ американскими ракетами.

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