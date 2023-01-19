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В Украине начнет холодать, местами мокрый снег: прогноз погоды на 20 января от Натальи Диденко

19 января, 2023 четверг
13:31
Общество

20 января в Украине теплая погода заканчивается. О каких-то морозах речь еще не идет, однако в западных областях уже крутится около нуля, периодически - мокрый снег

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.

В последующие дни похолодание охватит большую часть Украины.

Пока что на Ивана температура воздуха в пределах +6+11 градусов, на востоке +3+7 градусов, на западе около нуля.

Юго-восточный ветер будет гонять с сильными порывами - потихоньку.

Осадки: мокрый снег – ожидается только в западной части Украины.

В Киеве 20 января без осадков, порывистый ветер, еще тепло, до +10 градусов. Если туман не заблокирует более высокие градусы.

В дальнейшем в Киеве похолодает.

Зима вернется из командировки в апрель, говорит – там все хорошо, можно смело планировать весну – она будет!

  • 18 января в столице зафиксировали три температурных рекорда. В частности, впервые за годы наблюдений среднесуточная температура составила +7,3°С.

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прогноз погоды
новости Киева
Погода с Натальей Диденко
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