Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.

В последующие дни похолодание охватит большую часть Украины.

Пока что на Ивана температура воздуха в пределах +6+11 градусов, на востоке +3+7 градусов, на западе около нуля.

Юго-восточный ветер будет гонять с сильными порывами - потихоньку.

Осадки: мокрый снег – ожидается только в западной части Украины.

В Киеве 20 января без осадков, порывистый ветер, еще тепло, до +10 градусов. Если туман не заблокирует более высокие градусы.

В дальнейшем в Киеве похолодает.

Зима вернется из командировки в апрель, говорит – там все хорошо, можно смело планировать весну – она будет!

18 января в столице зафиксировали три температурных рекорда. В частности, впервые за годы наблюдений среднесуточная температура составила +7,3°С.