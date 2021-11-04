В Украине начинают испытание таблеток против COVID-19 производства компаний Pfizer и Merck
В Украине начинают плацебо-контролируемые исследования таблеток от коронавируса, созданных компаниями Pfizer и Merck
Об этом говорится в приказе Минздрава.
Исследователи будут проводить рандомизированное, двойное-слепое, плацебо-контролируемое исследование препарата РИТОНАВИР от компании Pfizer в виде таблеток по 150 мг, предназначенного для предупреждения симптоматической инфекции SARC-COV-2 у взрослых, контактировавших с больным COVID-19.
Также будет проводиться многоцентровое, рандомизированное, двойное-слепое, плацебо-контролируемое исследование 3-й фазы препарата MK4482-013 от компании Merck с целью оценки эффективности и безопасности для предотвращения COVID-19 у взрослых, проживающих с больным COVID-19.
- Напомним, Великобритания первой в мире одобрила таблетки Merck против коронавируса.
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