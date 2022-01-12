В Украине начинается новая волна COVID-пандемии, - НАН
В Украине фактически уже началась новая волна коронавируса, ведь количество положительных тестов на инфекцию выросло почти на 40%
Об этом идет речь в анализе ученых Национальной академии наук Украины.
"Динамика количества новых обнаружений и положительных ПЦР-тестов позволяет заключить, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости. Количество положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря, также увеличиваются объемы тестирования и положительность тестов", - говорится в исследовании.
Среднее количество новых обнаружений в Украине составило до 4540 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 158 смертей в день в среднем за последнюю неделю.
"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 6202 (SEIR_U), 4795 (Prophet) в течение недели 12-18 января 2022 года и 7072 (SEIR_U), 4735 (Prophet) - в течение недели 19-25 января", - говорится в сообщении.
Летальность выросла до 3,2-3,3% для дат 4-5-недельной давности.
Отмечается, что такой рост произошел преимущественно за счет изменений в возрастной структуре больных и не имеет отношения к патогенным свойствам вируса.
В последние 3-5 дней среди больных возросла доля совершеннолетней молодежи до 35 лет.
Ученые отмечают, что Украина следует тенденциям стран Восточной Европы (Чехия, Румыния, Болгария и др.) с небольшой задержкой во времени. Так как начало новой волны пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к аномалиям в данных.
"Сейчас трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения эпидемии. Согласно данным о заразности штамма "Омикрон" и эпидемических тенденций ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей. Открытие школ после каникул и сезонность могут существенно повлиять на динамику эпидемии", - говорится в сообщении.
- Напомним, главный санврач Игорь Кузин заявил, что в конце января в Украине может произойти новая вспышка коронавируса.
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