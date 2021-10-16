В Украине начаты первые уголовные производства за подделку COVID-сертификатов
Полиция уже начала по меньшей мере три производства из-за подделки COVID-документов
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.
По его словам, известно о трех уголовных производствах, которые были начаты из-за подделки таких документов.
"Сейчас фактов много зафиксированных. Следствие ведется по факту. Я точно знаю о трех случаях, где начаты уголовные производства, и где главный врач принял решение об отстранении этого работника, который сознательно нарушал", - сказал Ляшко.
Он отметил, что там, где зафиксированы такие факты, сразу открываются уголовные дела, а врачи отстраняются от работы.
"Мошенничество есть. И с мошенничеством нужно бороться. Я не могу сказать, что у нас страна, в которой нет мошенников. Есть мошенники и результаты тех спецопераций, которые сегодня проводит Нацполиция Украины, СБУ. Они выявляют факты, как мошенников, которые пользуются типа печатями, бланками заведения и выдают поддельные документы, так и недобропорядочности среди медицинских работников. И там, где зафиксированы такие факты, сразу начинаются уголовные дела, эти врачи отстраняются от работы. Есть уже факты увольнения ", - заверил Ляшко.
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Напомним, 16 октября Виктор Ляшко заявил, что за соблюдением карантина в Украине будут следить 900 мобильных бригад .
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