Об этом информирует пресс-служба .

"Нас с вами ждут невероятные 10 дней лучшего детского кино со всего мира", - написали организаторы.

Будет представлено семь разножанровых европейских лент для разных возрастов.

приключенческое украинское фэнтези "Джура-королевич" (10+)

анимация об озорном поросенке "Паця" (6+)

лента об увлекательной экспедиции собачки "Невероятное путешествие на Северный полюс" (6+)

приключенческий фильм "Приключения в Хэллоуин" (7+)

комедия для подростков "Планета Гаи" (11+)

испанская лента о юных футболистах "Душа команды" (8+)

сказочная немецкая лента "Звездочка Лауры" (5+).

На фестивале есть номинация "Приз зрительских симпатий", где победитель определяется путем прямого голосования посетителей.

10-й Чилдрен Кинофест продлится до 9 июля.

Что известно о кинофестивале для детей и подростков