В Украине начался юбилейный Чилдрен Кинофест
В пятницу, 30 июня, начался 10-й Украинский кинофестиваль для детей и подростков "Чилдрен Кинофест"
Об этом информирует пресс-служба .
"Нас с вами ждут невероятные 10 дней лучшего детского кино со всего мира", - написали организаторы.
Будет представлено семь разножанровых европейских лент для разных возрастов.
- приключенческое украинское фэнтези "Джура-королевич" (10+)
- анимация об озорном поросенке "Паця" (6+)
- лента об увлекательной экспедиции собачки "Невероятное путешествие на Северный полюс" (6+)
- приключенческий фильм "Приключения в Хэллоуин" (7+)
- комедия для подростков "Планета Гаи" (11+)
- испанская лента о юных футболистах "Душа команды" (8+)
- сказочная немецкая лента "Звездочка Лауры" (5+).
На фестивале есть номинация "Приз зрительских симпатий", где победитель определяется путем прямого голосования посетителей.
10-й Чилдрен Кинофест продлится до 9 июля.
Что известно о кинофестивале для детей и подростков
Чилдрен Кинофест – это самый масштабный украинский кинофестиваль для детей и подростков. В этом году он состоится уже в десятый раз. Его главная цель – воспитать новое поколение кинозрителей в Украине, развить практику семейного культурного досуга и продвигать искусство кино.
1 июня организаторы объявили программу конкурса.
Амбасадором фестиваля стал Евгений Филатов, известный музыкант, композитор, продюсер и член Европейской киноакадемии, создающий музыку для The Maneken и ONUKA, ведет YouTube-проект "Как звучит Украина".
В жюри входят известные украинские кинематографисты: Александра Рубан - режиссер анимационного фильма "Мавка. Лесная Песня" и автор мультсериала "Пес Патрон", Дмитрий Сухолыткий-Собчук - режиссер и сценарист ленты "Памфир", и актриса Римма Зюбина ("Гнездо горлицы" "Люся Интерн").
13 июня фестиваль избрал фильмом-открытием фильм Антона Гойды "Джура-королевич". Также организаторы объявили финалистов конкурса.
Чилдрен Кинофест пройдет в течение десяти дней в кинотеатрах десяти городов. Вход бесплатный при предварительной регистрации.
Программу можно посмотреть в кинотеатрах 10 украинских городов - это Киев, Львов, Винница, Житомир, Черновцы, Днепр, Луцк, Одесса, Полтава, Хмельницкий и Чернигов.
Бронирование будет происходить поэтапно на сайте Чилдрен Кинофеста : с 23 июня – на фильм-открытие, с 24 июня – на следующий день и так далее.
1 июля в рамках Международной конкурсной программы Чилдрен Кинофеста состоится украинская премьера анимационного фильма "Невероятное путешествие на Северный полюс".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.74
Покупка 36.74Продажа 37.47
-
EUR
Покупка 40.29Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное