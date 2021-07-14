В Украине начался прием электронных заявлений в вузы

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба госпредприятия "Инфоресурс".



Согласно сообщению, электронный прием заявок продолжится с 14 по 23 июля.



"Обратите внимание, что первые дни подачи заявлений обычно являются наиболее проблемными - система перегружена из-за большого количество одновременных обращений. Не спешите все сделать в первый день, времени хватит всем. Но и, конечно, не откладывайте все на последние часы", - отметили в пресс-службе .



Отмечается, что абитуриенты могут подать до пяти заявок на бюджет и до 30 на контракт.

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