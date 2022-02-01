В Украине начался первый этап кампании по вакцинации детей, пропустивших прививку от полиомиелита

Об этом сообщает Минздрав в Facebook.



"Полиомиелит в Украине. Начинаем первый этап кампании по вакцинации детей. Кого будут прививать? Детей от 6 месяцев до 6 лет (5 лет 11 месяцев 29 дней), которые по определенным причинам пропустили одну или больше необходимых по возрасту доз прививки", - говорится в сообщении.



В Минздраве отметили: в случае, если был нарушен календарь прививок, следует обратиться к педиатру или семейному врачу.



Для первого этапа кампании Минздрав использует инактивированную полиомиелитную вакцину (ИПВ) французского производства. Она содержит неживые вирусы полио всех трех типов. Вакцина ИПВ предотвращает развитие клинических проявлений инфекции при попадании полиовируса в центральную нервную систему, таким образом защищая от паралича.



Вакцину вводят внутримышечно в переднюю поверхность бедра или в дельтавидную мышцу руки.



В Минздраве напомнили, что прививки от полиомиелита внесены в перечень обязательных (ст. 12 ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней"), гарантированных государством прививок.



Вакцину можно получить бесплатно у своего семейного врача или педиатра, если они работают в учреждении, имеющем договор с Национальной службой здравоохранения Украины.

Напомним, глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин сообщил, что единственной защитой от полиомиелита, который может вызвать паралич на всю жизнь, является вакцинация, однако каждый третий ребенок в Украине не получил прививку от болезни.