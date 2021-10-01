В Украине начался осенний призыв в ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"Первые отправки в войска планируется начать 5 октября, завершится призыв 21 декабря", - говорится в сообщении.

На срочную военную службу в октябре-декабре 2021 призываются:

граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет,

старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Как известно, 29 сентября Кабинет министров утвердил численность срочников в количестве 13 575 человек, из них: в ряды Вооруженных сил - 6 500 человек, Национальной гвардии - 4 775 человек, Государственной пограничной службы - 1 700 человек, Государственной специальной службы транспорта - 600 человек .

Отмечается, что из бюджета выделено 71,1 млн грн для проведения призыва. Для призыва в ВСУ выделено 34,1 млн грн, Нацвардию - 25,0 млн грн, пограничную службу - 8,9 млн грн, специальную службу транспорта - 3,1 млн грн.

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