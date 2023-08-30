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В Украине начался Национальный отбор на Евровидение-2024

30 августа, 2023 среда
15:15
Культура

В среду, 30 августа, начался Национальный отбор на участие в песенном конкурсе "Евровидение-2024"

Об этом сообщает Суспильное .

"Стартовал прием заявок на участие в Нацотборе на Евровидение-2024! Я хочу обратиться ко всем музыкантам нашей страны: у вас есть почти восемь недель, чтобы создать собственную песню победы. Песню года, которая представит Украину на глобальной международной арене, порвет все чарты и выберет первое место на Евровидении этого года. Я очень жду ваши песни, ваш талант и заряд энергии сейчас очень нужны нашей стране", - призвал музыкальный продюсер Нацотбора Дмитрий Шуров из группы "Pianoбой".

Для участия в Нацотборе могут подавать заявки как сольные исполнители, так и коллективы, в составе которых не более шести человек, которым исполнилось 16 лет.

Песня для участия должна длиться не более трех минут, не публиковаться ранее, быть авторской и не содержать элементов других произведений.

Участник может предоставить любое количество песен. Также разрешается подавать демоверсии.

Заявки от артистов принимают на сайте eurovision.ua с 30 августа по 22 октября.

Этапы отбора на Евровидение-2024

После предварительного отбора будет составлен лонглист, содержащий до 20 исполнителей. После прослушивания, но до 20 ноября выберут 10 исполнителей – финалистов.

"В этом году финалистов Нацотбора буду выбирать не только я. Среди участников лонглиста, на которых мне не хватит места в списке финалистов, - а это моя самая большая боль в прошлом году, - будет проведено голосование. Зрители выберут своего фаворита, который получит шанс посоревноваться за победу в финале", - подчеркнул Шуров.

Среди участников лонглиста, которые не войдут в список финалистов, будет проведено рейтинговое онлайн голосование, которое определит еще одного участника финала. Полный список финалистов будет объявлен до 29 декабря.

Финал Нацотбора состоится в феврале 2024 года в формате телешоу. По-прежнему победителя Нацотбора изберут по результатам голосования жюри и зрителей. Состав звездного жюри выберут украинцы по пути онлайн-голосования.

68-й песенный конкурс "Евровидение" в мае 2024 года примет шведский город Мальмё. Гранд-финал Евровидения-2024 состоится на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая. Полуфиналы, в одном из которых выступит и представитель Украины, пройдут 7 и 9 мая.

  • В международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" одержала победу шведская исполнительница Loreen. Украина, которую представляла группа TVORCHI с песней Heart of Steel, в финале заняла шестую позицию.
  • 7 июля стало известно, что Евровидение-2024 будет проведено в шведском Мальме. Этот город будет принимать песенный конкурс уже в третий раз после 1992 и 2013 годов.
  • 28 августа Украина подтвердила участие в песенном конкурсе "Евровидение-2024", который состоится в шведском Мальме после победы Loreen. Представителя от Украины изберут на Национальном отборе.
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