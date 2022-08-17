Также сообщается, что в текущем году состав жюри финала Нацотбора и национального жюри, которое будет оценивать выступления участников Евровидения в Великобритании, будут определять украинцы с помощью онлайн-голосования.

"Конечный срок подачи заявок - 15 октября 2022 года. Заявки на участие в Нацотборе принимаются через форму на сайте ", - пишет Общественное Вещание.

"Как и в предыдущие годы, к участию в Евровидении допускаются сольные исполнители или группы, которые уже существуют или созданы специально для участия в Нацотборе . Язык песни - любой, кроме языка государства-агрессора. Личное участие в прослушивании участников лонглиста (предыдущего списка желаемых кандидатов, - ред.) обязательно", - говорится в сообщении.

Финал Национального отбора на "Евровидение-2023" состоится в декабре в Киеве. Победителя объявят во время трансляции финала в прямом эфире телеканалов Общественного и диджитал-платформах Общественного.