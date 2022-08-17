В Украине начался прием заявок на участие в Национальном отборе
Общественное Вещание начинает прием заявок на участие в Национальном отборе на песенный конкурс Евровидение, конечный срок регистрации – 15 октября 2022 года
Об этом сообщило Общественное Вещание в фейсбуке.
Как говорится в сообщении, Общественное Вещание начинает прием заявок на участие в Национальном отборе на песенный конкурс Евровидения.
"Конечный срок подачи заявок - 15 октября 2022 года. Заявки на участие в Нацотборе принимаются через форму на сайте ", - пишет Общественное Вещание.
Также сообщается, что в текущем году состав жюри финала Нацотбора и национального жюри, которое будет оценивать выступления участников Евровидения в Великобритании, будут определять украинцы с помощью онлайн-голосования.
Финал Национального отбора на "Евровидение-2023" состоится в декабре в Киеве. Победителя объявят во время трансляции финала в прямом эфире телеканалов Общественного и диджитал-платформах Общественного.
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