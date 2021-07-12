В Украине начались военные учения "Казацкая Булава-2021" с участием пяти стран

Об этом сообщила пресс-служба сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Страны-участницы: Украина, Великобритания, Канада, США, Швеция.

В учениях примут участие около 2 тыс. военных и более 300 единиц техники.

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Они пройдут с 12 по 24 июля.