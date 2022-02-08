В Украине начались испытания танка Т-64БВ образца 2022 года

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.



"Т-64БВ образца 2022 года получили новые современные радиостанции вместо старых советских. Теперь эта боевая машина имеет, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, полностью отвечающие стандартам НАТО", - сказал директор ХБТО Герман Сметанин.



Модернизированный танк получил новые приборы наблюдения и прицеливания третьего поколения, противокумулятивные кормовые экраны и резиновые щитки на башне. Также усовершенствована топливная система машины и усилена защита баков с горючим.







Модернизация основного танка Т-64БВ Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводилась по заказу Министерства обороны.

Напомним, 8 февраля в Вооруженных Силах Украины начались командно-штабные учения "Метель-2022", направленные на управление группировками войск во время ведения боевых действий.