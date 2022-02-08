В Украине начались испытания танка Т-64БВ образца 2022 года
Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод" (ХБТО) начало испытание модернизации танка Т-64БВ образца 2022 года
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
"Т-64БВ образца 2022 года получили новые современные радиостанции вместо старых советских. Теперь эта боевая машина имеет, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, полностью отвечающие стандартам НАТО", - сказал директор ХБТО Герман Сметанин.
Модернизированный танк получил новые приборы наблюдения и прицеливания третьего поколения, противокумулятивные кормовые экраны и резиновые щитки на башне. Также усовершенствована топливная система машины и усилена защита баков с горючим.
Модернизация основного танка Т-64БВ Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводилась по заказу Министерства обороны.
- Напомним, 8 февраля в Вооруженных Силах Украины начались командно-штабные учения "Метель-2022", направленные на управление группировками войск во время ведения боевых действий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.77
Покупка 27.77Продажа 28.1
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.14
- Актуальное
- Важное