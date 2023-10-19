В Украине начали выдавать ваучеры на обучение по специальности "сапер": кто может получить

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

"Сейчас Украина – самая заминированная страна в мире. Более 174 тыс. квадратных километров территории Украины потенциально загрязнены взрывоопасными предметами. Поэтому гуманитарное разминирование – один из критически важных для Украины вопросов. Это возможность спасти жизнь и защитить безопасность населения. А еще возможность восстановить экономику. Мы не можем ждать окончания военных действий, мы должны действовать уже сегодня", - сказала глава ведомства Юлия Свириденко.

"Подготовка специалистов по разминированию, с одной стороны, поможет восстановлению экономики, а, с другой стороны, поможет социальной адаптации украинцев, возвращающихся из армии к мирной жизни, или пострадавшим во время войны", - добавила она.

Обучение по профессии "сапер" в Украине будут осуществлять в восьми учебных заведениях. Получить ваучеры номиналом до 27 тыс. грн и начать обучение могут:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

участники боевых действий (УБД);

уволены с военной службы;

люди 45+ лет;

люди, получившие ранения в результате войны;

лица с инвалидностью;

люди, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

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Что известно о гуманитарном разминировании в Украине

В августе Минэкономики говорили, что надеются за 10 лет разминировать и вернуть в использование 80% земельных угодий.

В том же месяце первая в Украине машина для подготовки почвы к разминированию отечественного производства получила сертификат соответствия. Эта разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и обнаруживать противотанковые мины.

18 октября Минэкономики сообщали, что в Украине обследовано на мины уже более 225 тыс. га земель сельхозназначения, определенных для приоритетного возвращения к хозяйственной эксплуатации.