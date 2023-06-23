В Украине начали убирать урожай
В Одесской и Николаевской областях агропроизводители приступили к сбору урожая этого сезона. Всего посеяно 12,75 млн га зерновых, зернобобовых и масличных
Об этом 23 июня сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Сбор урожая уже проведен на площади 4,8 тыс. га при урожайности 26,5 ц/га, а намолочено 12,6 тыс. тонн зерна нового урожая.
По данным министерства, лидерами по обмолоту являются сельхозтоваропроизводители Одесщины с показателем 4 тыс. га. В то же время по уровню урожайности самые высокие показатели имеют аграрии Николаевщины - 32,0 ц/га.
"Сев яровых культур в Украине завершен. Всего посеяно 12,75 млн га зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также 213 тыс. га сахарной свеклы. В частности, зерновых и зернобобовых посеяно 5 млн 672 тыс. га", - говорится в сообщении.
Украинские аграрии посеяли:
- яровой пшеницы – 280 тыс. га;
- ярового ячменя – 821,9 тыс. га;
- гороха – 139,3 тыс. га;
- овса – 150,1 тыс. га;
- кукурузы – 4 043,5 тыс. га;
- гречихи – 120,7 тыс. га;
- проса – 51,1 тыс. га.
Также известно, что аграрии посеяли более 5,3 млн га подсолнечника и около 1,8 млн га сои.
Что известно о посевной 2023 году
1 марта Министерство аграрной политики и продовольствия Украины информировало, что агропроизводители могут получить семена подсолнечника и минудобрения от USAID
11 марта в Минагропроме заявили, что в 2023 году Украина вырастит вдвое больше сельхозпродукции , чем потребит.
Глава Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник в эфире Еспресо 13 марта говорил, что количество заминированных полей в Украине впечатляет.
11 апреля стало известно, что в Херсонской области планируют сеять арбузы. После разминирования в области удалось увеличить площадь земель для работ.
По состоянию на 5 мая украинские аграрии засеяли уже 2 миллиона 320 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Среди них – более миллиона гектаров кукурузы.
5 июня стало известно, что около 7 млн га земли аграрии не могут использовать из-за заминирования и войны. В то время в Украине было засеяно примерно 12,5 млн га.
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