В Украине начали тестирование первой серийной пусковой установки противокорабельного комплекса "Нептун"

Об этом сообщает Defense Express.



"Появилось эксклюзивное видео испытаний УСПУ-360, смонтированной на шасси Tatra T 815 8х8, на котором пусковая установка переводится в боевое положение. Во время этих тестов была проверена работа гидравлики установки и ее аутриггеров в зимних полевых условиях", - говорится в сообщении.

Издание передает, что в 2020 году Минобороны и ДККБ "Луч" подписали контракт на первый дивизион наземного берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ "Нептун". В его состав входит 19 спецмашин (по шесть пусковых, транспортно-заряжающих и транспортных машин и один подвижной командный пункт РКП-360). Его вооружение состоит из 72 крылатых ракет Р-360."В отличие от машин комплекса, проходивших государственные испытания (на шасси КрАЗ), серийная версия будет размещена на чешской платформе Tatra", – отмечают в издании.Первый такой дивизион планируется передать военно-морским силам в начале 2022 года.В конце 2021 года Минобороны профинансировало изготовление второго дивизиона "Нептун" в планах приобрести до пяти таких дивизионов.Как сообщает издание, в 2022 году планируется испытание "морского" варианта "Нептуна".

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