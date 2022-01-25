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В Украине начали тестирование первой серийной пусковой установки противокорабельного комплекса "Нептун"

25 января, 2022 вторник
17:28
Общество

Государственное конструкторское бюро "Луч" и компания "УкрИннМаш" начали ходовые испытания первой серийной пусковой установки противокорабельного комплекса "Нептун"

Об этом сообщает Defense Express.

"Появилось эксклюзивное видео испытаний УСПУ-360, смонтированной на шасси Tatra T 815 8х8, на котором пусковая установка переводится в боевое положение. Во время этих тестов была проверена работа гидравлики установки и ее аутриггеров в зимних полевых условиях", - говорится в сообщении.


Издание передает, что в 2020 году Минобороны и ДККБ "Луч" подписали контракт на первый дивизион наземного берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ "Нептун". В его состав входит 19 спецмашин (по шесть пусковых, транспортно-заряжающих и транспортных машин и один подвижной командный пункт РКП-360). Его вооружение состоит из 72 крылатых ракет Р-360.

"В отличие от машин комплекса, проходивших государственные испытания (на шасси КрАЗ), серийная версия будет размещена на чешской платформе Tatra", – отмечают в издании.



Первый такой дивизион планируется передать военно-морским силам в начале 2022 года.

В конце 2021 года Минобороны профинансировало изготовление второго дивизиона "Нептун" в планах приобрести до пяти таких дивизионов.

Как сообщает издание, в 2022 году планируется испытание "морского" варианта "Нептуна".

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