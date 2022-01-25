В Украине начали тестирование первой серийной пусковой установки противокорабельного комплекса "Нептун"
Государственное конструкторское бюро "Луч" и компания "УкрИннМаш" начали ходовые испытания первой серийной пусковой установки противокорабельного комплекса "Нептун"
Об этом сообщает Defense Express.
"Появилось эксклюзивное видео испытаний УСПУ-360, смонтированной на шасси Tatra T 815 8х8, на котором пусковая установка переводится в боевое положение. Во время этих тестов была проверена работа гидравлики установки и ее аутриггеров в зимних полевых условиях", - говорится в сообщении.
Издание передает, что в 2020 году Минобороны и ДККБ "Луч" подписали контракт на первый дивизион наземного берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ "Нептун". В его состав входит 19 спецмашин (по шесть пусковых, транспортно-заряжающих и транспортных машин и один подвижной командный пункт РКП-360). Его вооружение состоит из 72 крылатых ракет Р-360.
"В отличие от машин комплекса, проходивших государственные испытания (на шасси КрАЗ), серийная версия будет размещена на чешской платформе Tatra", – отмечают в издании.
Первый такой дивизион планируется передать военно-морским силам в начале 2022 года.
В конце 2021 года Минобороны профинансировало изготовление второго дивизиона "Нептун" в планах приобрести до пяти таких дивизионов.
Как сообщает издание, в 2022 году планируется испытание "морского" варианта "Нептуна".
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