В Украине начали тестирование автономного дрона-разминчика отечественного производства

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"ST1 - автономный дрон для поиска мин. Он оборудован катушкой индуктивности и сенсорами, позволяющими облетать помехи на низкой высоте. Также на борту - мощный микрокомпьютер, обрабатывающий данные и передающий их саперам в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, ST1 может работать в 4 раза быстрее, чем человек, так что с его помощью процесс разминирования украинских территорий будет происходить быстрее. Поскольку дрон может работать автономно, саперы ГСЧС, ВСУ и Нацполиции смогут им управлять и искать мины из безопасного места.

В настоящее время команда изготовила экспериментальный образец дрона-разминчика: его активно тестируют в полевых условиях, чтобы усовершенствовать и масштабировать производство.

Что известно о минной опасности в Украине

В марте в ПРООН говорили, что в Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии.

Летом в Минэкономики говорили, что надеются через 10 лет разминировать и вернуть в использование 80% земельных угодий. В августе первая в Украине машина для подготовки почвы к разминированию отечественного производства получила сертификат соответствия. Эта разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и обнаруживать противотанковые мины.

20 сентября в Минэкономики сообщили, что с начала года обследовано более 200 тыс. га земель сельхозназначения, определенных для первоочередного разминирования. 120 тыс. га уже используют аграрии.

22 сентября стало известно, что Украина запустит рынок услуг по гуманитарному разминированию через Prozorro. А правительство Швейцарии предоставит Украине более 100 млн. евро на гуманитарное разминирование в течение следующих 4 лет.

На Международной донорской конференции в Загребе представители Хорватии, Испании, Швейцарии, Норвегии, Словении, Словакии, Австрии и Швеции объявили о выделении 143 млн. евро на помощь в разминировании украинских территорий.

Людям не советуют посещать поля, лесополосы и другие открытые территории, не обследовавшие саперы. Особенно это касается деоккупированных территорий.