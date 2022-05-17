В Украине начали строить 2,2 тысячи новых объектов за последние 2 месяца. Самое активное – на Западе
Треть обращений по поводу начала нового строительства за последние 2 месяца поступила из Львовщины
Об этом сообщилаГосударственная инспекция по архитектуре и градостроительству в фейсбуке.
По ее данным, за период с 15 марта по 15 мая инспекторы строительного надзора ГИАМ проработано 2200 сообщений о начале строительных работ, а также 2950 деклараций о готовности объекта к эксплуатации.
Также инспекторы выдали 130 разрешений на выполнение строительных работ и 100 сертификатов принятия объекта в эксплуатацию за это время.
"Активнее всего новые строительства начинают во Львовской, Закарпатской и Хмельницкой областях - там выдано наибольшее количество разрешений на выполнение строительных работ", - отметила ДИАМ.
Лидер по выданным сертификатам о принятии объектов в эксплуатацию – Львовская область. Треть обращений заказчиков на получение сертификатов поступила именно по объектам в этом регионе.
Как отметило ведомство, активно строительство возобновляется и на деоккупированных территориях, инфраструктура которых существенно пострадала.
"Мы получаем обращение заказчиков об объектах в Черниговской, Сумской, Киевской областях. Надеемся уже скоро к этому перечню присоединятся все области, где сегодня герои ВСУ продолжают защищать украинцев от врага", - отметила ДИАМ.
Напомним, цены на квартиры в новостройках в Западной Украине выросли на 7-10%.
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