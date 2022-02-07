В Украине начали создавать барражирующие боеприпасы и беспилотные летательные аппараты
В конструкторском бюро "Южное" начаты работы по созданию баражей воздушного базирования и беспилотных летательных аппаратов
Об этом сообщает uagolos.
Сообщается, что боеприпасы предназначены для поражения широкого диапазона различных целей.
Как отмечается, украинские боеприпасы будут использовать современные схемы боевого использования.
Уточняется, что их можно будет применять с различных авиационных пилотируемых и беспилотных (БПЛА) авиационных платформ.
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